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Факти / Україна / Політика
Юлія Захарченко |

Патріарх Варфоломій взяв участь у IV Міжнародному волонтерському та ветеранському форумі

Вселенський патріарх Варфоломій

Вселенський патріарх Варфоломій вшанував пам’ять українських ветеранів, медичних працівників та волонтерів, які загинули за Україну та свою націю.

Про це патріарх зазначив на IV Міжнародному волонтерському та ветеранському форумі 22 серпня.

– Ми вшановуємо героїв та надсилаємо благословення всім, хто доклав зусиль та пожертвував для встановлення миру та припинення конфлікту, – сказав священнослужитель.

Візит Вселенського патріарха до Києва

Напередодні Дня Незалежності України Вселенський патріарх Варфоломій прибув до Києва, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Вранці 22 серпня священнослужитель провів божественну літургію у Софійському соборі в Києві. Він став першим предстоятелем церкви, який прибув до України після отримання ПЦУ Томосу про автокефалію.

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Фото: Dreamstime

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