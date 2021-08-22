Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та Німеччина повинні зберігати тиск на Російську Федерацію.

Про це Зеленський сказав на прес-конференції за підсумками зустрічі з канцлером Німеччини Ангели Меркель у Києві.

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Глава держави зазначив, що під час зустрічі з Меркель вони говорили про Північний потік-2, енергетичну безпеку України, ситуацію на Донбасі та Нормандський формат.

За його словами, Україна виступає за встановлення режиму постійного припинення вогню на Донбасі, обмін полоненими, відкриття КПВВ та доступ на окуповану територію представників Червоного хреста.

– Наша позиція щодо проведення саміту нормандської четвірки незмінна. Допоки відсутній прогрес, тиск на Росію має залишатися. Ми хочемо бачити активні зусилля партнерів, – наголосив Зеленський.

Також Зеленський подякував канцлеру за 1,5 млн доз вакцини проти коронавірусу, які Німеччина надала Україні на двосторонній основі.