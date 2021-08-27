Зеленский: Крымская платформа поможет в деоккупации других территорий

Владимир Зеленский, который 27 августа находится с визитом в Молдове, поблагодарил партнеров за участие в Крымской платформе, которая дала старт амбициозной цели — деоккупации украинского полуострова.

— Я говорил, что Крымская платформа может стать площадкой для поиска путей деоккупации других территорий и решения других региональных конфликтов, — подчеркнул глава государства.

По его словам, Украина и ее партнеры становятся сильнее, и могут быстро достичь желаемого результата, в частности в таких направлениях, как европейская и евроатлантическая интеграция.

В Киеве 23 августа состоялся саммит Крымской платформы. Это новая дипломатическая площадка, созданная по инициативе Украины для деоккупации Крыму.

В мероприятии приняли представители 46 стран. По его итогам участники подписали совместную декларацию — документ, который фиксирует непризнание незаконной оккупации Крыма Россией и обязательства стран-подписантов рассмотреть дополнительные ограничительные санкции против РФ в случае дальнейшей агрессии.