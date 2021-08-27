Зеленський: Кримська платформа допоможе в деокупації інших територій

Володимир Зеленський, який 27 серпня перебуває з візитом у Молдові, подякував партнерам за участь у Кримській платформі, яка дала старт амбітній меті – деокупації українського півострова.

– Я говорив, що Кримська платформа може стати майданчиком для пошуку шляхів деокупації інших територій та розв’язання інших регіональних конфліктів, – наголосив глава держави.

За його словами, Україна та її партнери стають сильнішими, і можуть швидко досягти бажаного результату, зокрема і в таких напрямках, як європейська та євроатлантична інтеграція.