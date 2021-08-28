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Факты / Украина / Политика
Дмитро Кудрявцев |

Меркель должна была приехать на саммит Крымской платформы — Кулеба

Дмитро Кулеба

Канцлер Германии Ангела Меркель собиралась лично присутствовать на саммите Крымской платформы.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью одному из каналов.

По его словам, в ее календаре 23 августа было забронировано для этого визита.

— В процесс вмешались внутренние вопросы Германии, из-за которых визит сорвался, — сказал глава МИД.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский, который 27 августа находится с визитом в Молдове, поблагодарил партнеров за участие в Крымской платформе.

По его словам, она дала старт амбициозной цели — деоккупации украинского полуострова.

Президент также добавил, что Украина и ее партнеры становятся сильнее, и могут быстро достичь желаемого результата, в частности в таких направлениях, как европейская и евроатлантическая интеграция.

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Фото: УНИАН

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