Меркель мала приїхати на саміт Кримської платформи – Кулеба

Канцлер Німеччини Ангела Меркель збиралася особисто бути присутньою на саміті Кримської платформи.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю одному з каналів.

За його словами, в її календарі 23 серпня було заброньовано для цього візиту.

– В процес втрутилися внутрішні питання Німеччини, через які візит зірвався, – сказав глава МЗС.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський, який 27 серпня перебуває з візитом в Молдові, подякував партнерам за участь у Кримській платформі.

За його словами, вона дала старт амбітної мети – деокупацію українського півострова.

Президент також додав, що Україна і її партнери стають сильнішими, і можуть швидко досягти бажаного результату, зокрема в таких напрямках, як європейська та євроатлантична інтеграція.