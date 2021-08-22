Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Российская Федерация является участником конфликта на Донбассе.

Об этом Меркель сказала на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

— Россия является участником конфликта, правильно, что отказываются вести прямые переговоры с представителями сепаратистов, — подчеркнула канцлер.

Ангела Меркель добавила, что хотела бы провести встречу нормандской четверки до выборов в Германии, на которые она не подавала свою кандидатуру.

По словам канцлера, ее необходимо провести на наивысшем уровне, а на встрече должны присутствовать Зеленский, Путин и Макрон. Для этого государственным деятелям нужно разработать повестку дня.

Канцлер отметила, что вероятнее всего это прощальный визит в Украину в качестве главы немецкого государства. Это стало объяснением Меркель относительно того, почему она не примет участие в саммите Крымской платформы.