Украина должна стать космическим государством: Зеленский встретился с директором NASA

Президент Владимир Зеленский и директор NASA (Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США) Билл Нельсон обсудили проекты, к которым может присоединиться Украина.

Они касаются перспективы участия украинских предприятий в проекте Антарес, программе исследования Луны Артемида, а также проектов, к которым Украина может присоединиться со своими уникальными космическими технологиями.

Глава государства пригласил руководителя агентства посетить нашу страну.

— Украина должна снова стать космическим государством. Сегодня плодотворно обсудили с директором NASA Биллом Нельсоном проекты, к которым может присоединиться Украина со своими уникальными космическими технологиями. Ждем Билла Нельсона с визитом! — написал он в Twitter.

Україна має знову стати космічною державою. Сьогодні плідно обговорили з директором @NASA @SenBillNelson проекти, до яких ???????? може долучитися зі своїми унікальними космічними технологіями. І чекаємо Білла Нельсона з візитом в Україні! pic.twitter.com/sl4M0lBbJg — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2021

Президент Украины Владимир Зеленский начал визит в Соединенные Штаты 31 августа. Глава государства уже рассказал о первых результатах поездки.

Так, 31 августа украинская компания Энергоатом с Westinghouse electric подписали меморандум, который предусматривает, что Украина и США вместе будут строить энергоблок Хмельницкой АЭС.

Проект будет пилотным, а дальше ожидается строительство четырех энергоблоков по американским технологиям.

Кроме того, министры энергетики Украины и США Герман Галущенко и Дженнифер Грэнхолм подписали совместное заявление о стратегическом диалоге в сфере энергетики и климата.

Фото: Владимир Зеленский