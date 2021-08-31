Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Украина должна стать космическим государством: Зеленский встретился с директором NASA

зеленський у сша

Президент Владимир Зеленский и директор NASA (Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США) Билл Нельсон обсудили проекты, к которым может присоединиться Украина.

Они касаются перспективы участия украинских предприятий в проекте Антарес, программе исследования Луны Артемида, а также проектов, к которым Украина может присоединиться со своими уникальными космическими технологиями.

Глава государства пригласил руководителя агентства посетить нашу страну.

— Украина должна снова стать космическим государством. Сегодня плодотворно обсудили с директором NASA Биллом Нельсоном проекты, к которым может присоединиться Украина со своими уникальными космическими технологиями. Ждем Билла Нельсона с визитом! — написал он в Twitter.

Президент Украины Владимир Зеленский начал визит в Соединенные Штаты 31 августа. Глава государства уже рассказал о первых результатах поездки.

Так, 31 августа украинская компания Энергоатом с Westinghouse electric подписали меморандум, который предусматривает, что Украина и США вместе будут строить энергоблок Хмельницкой АЭС.

Проект будет пилотным, а дальше ожидается строительство четырех энергоблоков по американским технологиям.

Кроме того, министры энергетики Украины и США Герман Галущенко и Дженнифер Грэнхолм подписали совместное заявление о стратегическом диалоге в сфере энергетики и климата.

Фото: Владимир Зеленский

Источник: Офис президента

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка