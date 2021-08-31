Україна повинна стати космічною державою: Зеленський зустрівся з директором NASA

Президент Володимир Зеленський і директор NASA (Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США) Білл Нельсон обговорили проекти, до яких може долучитися Україна.

Вони стосуються перспективи участі українських підприємств у проекті Антарес, програмі дослідження Місяця Артеміда, а також проектів, до яких Україна може долучитися зі своїми унікальними космічними технологіями.

Глава держави запросив очільника агентства відвідати нашу країну.

– Україна має знову стати космічною державою. Сьогодні плідно обговорили з директором NASA Біллом Нельсоном проекти, до яких може долучитися Україна зі своїми унікальними космічними технологіями. Чекаємо на Білла Нельсона з візитом! – написав він у Twitter.

Україна має знову стати космічною державою. Сьогодні плідно обговорили з директором @NASA @SenBillNelson проекти, до яких ???????? може долучитися зі своїми унікальними космічними технологіями. І чекаємо Білла Нельсона з візитом в Україні! pic.twitter.com/sl4M0lBbJg — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2021

Президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Сполучених Штатів 31 серпня. Глава держави вже розповів про перші результати поїздки.

Так, 31 серпня українська компанія Енергоатом з Westinghouse electric підписали меморандум, який передбачає, що Україна та США разом будуватимуть енергоблок Хмельницької АЕС.

Проект буде пілотним, а далі очікується будівництво чотирьох енергоблоків за американськими технологіями.

Крім того, міністри енергетики України та США Герман Галущенко і Дженніфер Гренхолм підписали спільну заяву про стратегічний діалог у сфері енергетики та клімату.

Фото: Володимир Зеленський