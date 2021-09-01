Дочь главы Черкасской ОГА Александра Скичко и бизнес-леди Елизаветы Юрушевой пошла в первый класс частной столичной школы Академия современного образования А+.

Год обучения, например, для пятиклассников, согласно прайсу на сайте учебного заведения, стоит от 240 тыс. грн в год.

– Захватывает дыхание! Это эмоции отца, который ведет дочь в первый класс. Сегодня сознательно почувствовал, что такое День знаний! – делится эмоциями в Instagram Александр Скичко.

Глава Черкасской области замечает: когда был школьником, к 1 сентябрю относился просто и легко, потому что это был день, когда встречался с одноклассниками после долгих летних каникул и грустил, что впереди – целый учебный год.

– Другое дело, когда твоя маленькая девочка идет в первый класс! Никогда не думал, что я такой чувствительный отец. Ведешь ее за руку в класс, а в голове столько вопросов: как она будет учиться, за какой партой будет сидеть, что будет есть, каких друзей найдет, – пишет о своих волнениях глава ОГА.

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Александр Скичко констатирует: сейчас у них с дочерью наступил очередной этап взросления.

– Благодаря детям мы проживаем жизнь заново, с сознательными эмоциями. Это невероятные ощущения! Всех родителей первоклассников поздравляю с этим прекрасным праздником! Удачного учебного года! – пожелал он.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Elizaveta Yurusheva (@elizaveta.yurusheva)

Александр Скичко стал главой Черкасской ОГА 29 января, хотя до 30 марта Верховная Рада не голосовала за сложение им депутатских полномочий.

Следом за Скичко в Черкасскую область переехала и его семья – жена-предпринимательница Елизавета Юрушева и двое детей.

Сразу после переезда бизнес-леди начала искать для маленькой дочери детсад в Черкассах. Остановила свой выбор семья на частном клубе для развития детей.

Источник: Александр Скичко

Фото: Александр Скичко, Елизавета Юрушева