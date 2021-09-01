Дочка голови Черкаської ОДА Олександра Скічка та бізнес-леді Єлизавети Юрушевої пішла до першого класу приватної столичної школи Академія сучасної освіти А+.

Рік навчання, наприклад, для п’ятикласників, згідно з прайсом на сайті навчального закладу, коштує від 240 тис. грн на рік.

– Захоплює подих! Це емоції батька, який веде доньку в перший клас. Сьогодні свідомо відчув, що таке День знань! – ділиться емоціями в Instagram Олександр Скічко.

Очільник Черкаської області зауважує: коли був школярем, то до 1 вересня ставився просто й легко, бо це був день, коли зустрічався з однокласниками після довгих літніх канікул і сумував, що попереду – цілий навчальний рік.

– Інша справа, коли твоя маленька дівчинка йде в перший клас! Ніколи не думав, що я такий чутливий батько. Ведеш її за руку в клас, а в голові стільки питань: як вона буде вчитися, за якою партою сидітиме, що їстиме, яких друзів знайде, – пише про свої хвилювання голова ОДА.

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Олександр Скічко констатує: наразі в них із дочкою настав черговий етап дорослішання.

– Завдяки дітям ми проживаємо життя заново, зі свідомими емоціями. Це неймовірні відчуття! Усіх батьків першокласників вітаю з цим прекрасним святом! Вдалого навчального року! – побажав він.

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Олександр Скічко став головою Черкаської ОДА 29 січня, хоча до 30 березня Верховна Рада не голосувала за складення ним депутатських повноважень.

За Скічком до Черкаської області переїхала і його родина – дружина-підприємиця Єлизавета Юрушева та двоє дітей.

Відразу після переїзду бізнес-леді почала шукати для маленької дочки дитсадок у Черкасах. Зупинила свій вибір родина на приватному клубі для розвитку дітей.

Джерело: Олександр Скічко

Фото: Олександр Скічко, Єлизавета Юрушева