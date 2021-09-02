Во время операции по эвакуации граждан из Афганистана украинским военным удалось спасти более 700 наших граждан и иностранцев. Главное управление разведки Минобороны Украины, которое проводило спецоперацию при содействии МИД и ОП, показало уникальные кадры.

Среди эвакуированных были украинцы, граждане других государств, представители ООН, члены правозащитных организаций, журналисты международных изданий и люди, сотрудничавшие с коалиционным контингентом.

Украина не имела в Афганистане своего миротворческого контингента, однако заняла восьмое место по количеству эвакуированных среди европейских стран.

Спецназовцы ГУР рисковали жизнью, когда в поисках людей с эвакуационного списка пешком выходили за пределы защищенного периметра аэропорта.

Именно такой подход позволил в короткий промежуток времени найти и забрать максимально возможное количество людей.

Украина продолжит эвакуацию из Афганистана и после 31 августа. В МИД заявили, что получили новые запросы о выезде из страны, которую после вывода американского контингента взял под контроль Талибан.

Дипломаты сейчас уточняют данные людей, их количество, местонахождение, и разрабатывают варианты безопасного выезда из страны, в частности возможность использования других аэропортов или наземных маршрутов.