Під час операції з евакуації громадян з Афганістану українським військовим вдалося врятувати понад 700 наших громадян та іноземців. Головне управління розвідки Міноборони України, яке проводило спецоперацію за сприяння МЗС та ОП, показало унікальні кадри.

Серед евакуйованих були українці, громадяни інших держав, представники ООН, члени правозахисних організацій, журналісти міжнародних видань та люди, що співпрацювали із коаліційним контингентом.

Україна не мала в Афганістані свого миротворчого контингенту, проте посіла восьме місце за кількістю евакуйованих серед європейських країн.

Спецпризначенці ГУР ризикували життям, коли, шукаючи людей з евакуаційного списку, пішки виходили за межі захищеного периметру аеропорту.

Саме такий підхід дозволив в стислий період знайти та забрати максимально можливу кількість людей.

Україна продовжить евакуацію з Афганістану і після 31 серпня. В МЗС заявили, що отримали нові запити щодо виїзду з країни, яку після виведення американського контингенту взяв під контроль Талібан.

Дипломати нині уточнюють дані людей, їхню кількість, місцезнаходження, та розробляють варіанти безпечного виїзду з країни, зокрема можливість використання інших аеропортів або наземних маршрутів.