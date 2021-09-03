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Факты / Украина / Политика
Максим Зайченко |

США заверили, что не оставят Украину в случае эскалации агрессии РФ — Ермак

США заверили, что не оставят Украину в случае эскалации агрессии РФ — Ермак

Власти США заявили, что не допустят эскалации агрессии со стороны Российской Федерации против Украины. Поэтому если РФ решится на подобный шаг, Украина не останется без помощи Вашингтона.

Об этом сообщил в интервью РБК-Украина руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

— Америка заявляет, что не допустит каких-либо эскалаций со стороны России по отношению к Украине, и готова к достаточно серьезным шагам. Об этом США говорят и нам, и напрямую Российской Федерации. Мы в очередной раз услышали прямо и четко, что в случае, не дай бог, каких-то обострений, Украина не останется без помощи США, — отметил Ермак.

Он добавил, что президент США Джо Байден во время встречи с президентом Украины Владимиром в Вашингтоне заверил, что введет санкции против России, если она будет использовать газопровод Северный поток-2 в качестве оружия против Украины.

— Действительно, во время переговоров президент Байден подтвердил президенту Зеленскому готовность США в любой момент применить санкционную политику в отношении России в случае отступления от ситуации (по СП-2, — Ред.), которая зафиксирована на сегодняшний день, — сказал Ермак.

Напомним, ранее в августе США ввели санкции против двух россиян и одного российского судна, связанных со строительством Северного потока-2. Госдепартамент предоставил в Конгресс отчет о новых ограничениях относительно участников проекта.

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Источник: РБК-Украина

Фото: Офис президента

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