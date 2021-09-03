Власти США заявили, что не допустят эскалации агрессии со стороны Российской Федерации против Украины. Поэтому если РФ решится на подобный шаг, Украина не останется без помощи Вашингтона.

Об этом сообщил в интервью РБК-Украина руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

— Америка заявляет, что не допустит каких-либо эскалаций со стороны России по отношению к Украине, и готова к достаточно серьезным шагам. Об этом США говорят и нам, и напрямую Российской Федерации. Мы в очередной раз услышали прямо и четко, что в случае, не дай бог, каких-то обострений, Украина не останется без помощи США, — отметил Ермак.

Он добавил, что президент США Джо Байден во время встречи с президентом Украины Владимиром в Вашингтоне заверил, что введет санкции против России, если она будет использовать газопровод Северный поток-2 в качестве оружия против Украины.

— Действительно, во время переговоров президент Байден подтвердил президенту Зеленскому готовность США в любой момент применить санкционную политику в отношении России в случае отступления от ситуации (по СП-2, — Ред.), которая зафиксирована на сегодняшний день, — сказал Ермак.

Напомним, ранее в августе США ввели санкции против двух россиян и одного российского судна, связанных со строительством Северного потока-2. Госдепартамент предоставил в Конгресс отчет о новых ограничениях относительно участников проекта.