Влада США заявила, що не допустить ескалації агресії з боку Російської Федерації проти України. Тому якщо РФ піде на подібний крок, Україна не залишиться без допомоги Вашингтона.

Про це повідомив в інтерв’ю РБК-Україна керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

– Америка заявляє, що не допустить будь-яких ескалацій з боку Росії щодо України, і готова до досить серйозних кроків. Про це США говорять і нам, і безпосередньо Російській Федерації. Ми вчергове почули прямо і чітко, що в разі, не дай бог, якихось загострень, Україна не залишиться без допомоги США, – зазначив Єрмак.

Він додав, що президент США Джо Байден під час зустрічі з президентом України Володимиром у Вашингтоні запевнив, що введе санкції проти Росії, якщо вона буде використовувати газопровід Північний потік-2 як зброю проти України.

– Дійсно, під час переговорів президент Байден підтвердив президенту Зеленському готовність США в будь-який момент застосувати політику санкцій щодо Росії в разі відступу від ситуації (щодо СП-2, – Ред.), яка зафіксована нині, – сказав Єрмак.

Нагадаємо, раніше в серпні США ввели санкції проти двох росіян і одного російського судна, пов’язаних з будівництвом Північного потоку-2. Держдепартамент надав до Конгресу звіт про нові обмеження щодо учасників проекту.