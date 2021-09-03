Визит президента Украины Владимира Зеленского в США стал широким поводом для обсуждения не только в Украине. О его встрече с американским коллегой писали и мировые СМИ.

Ряд изданий отмечали, что встреча Зеленского и Байдена стала триумфом для украинского президента, который искал возможности посетить Белый дом с момента своего избрания на должность.

Так, CNN пишет, что встреча с Джо Байденом стала для Владимира Зеленского кульминацией нескольких лет борьбы за то, чтобы добиться визита в Белый дом и предоставила украинскому президенту возможность лично задать новый тон в отношениях с администрацией Байдена.

Кроме того, автор текста добавляет, что Владимир Зеленский дал понять: в отношениях с США он хотел бы продвинуться вперед и сделать Украину известной, а не печально известной.

А вот издание The Daily Star обращает внимание на то, что президент Украины своим визитом хотел показать, что стремится получить поддержку американского коллеги в вопросе вступления в НАТО. Но Джо Байден дал понять, что считает Украину пока не готовой к членству в Альянсе, поскольку для этого нужно провести еще ряд реформ.

Издание Bangkok Post также пишет, что президент Зеленский хотел добиться от США точных сроков вступления Украины в НАТО и помощи в противодействии российской агрессии.

Штаты действительно продемонстрировали свою твердую приверженность суверенитету и евроатлантическим стремлениям Украины. Но Джо Байден дал понять, что не видит быстрого пути для вступления Украины в НАТО из-за коррупции в стране.

Между тем Los Angeles Times отмечает, что Владимир Зеленский пытается наладить более тесные связи с Вашингтоном. Но издание предостерегает, что курс администрации Байдена на то, что Америка должна руководствоваться собственными интересами и не пытаться переделывать другие страны, может ограничить возможности украинского президента.

Встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена стала кульминацией визита украинской делегации в Вашингтон. Президенты Украины и США беседовали тет-а-тет более двух часов в Овальном кабинете Белого дома.

Речь шла о вопросах безопасности, членстве в НАТО, войне на Донбассе и российском газопроводе Северный поток-2. После переговоров Зеленский и Байден обнародовали совместное заявление о стратегическом партнерстве между странами.

Насколько успешной стала встреча Зеленского и Байдена и визит украинских чиновников в США в целом — читайте в нашем материале.