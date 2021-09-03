Візит президента України Володимира Зеленського у США став широким приводом для обговорення не лише в Україні. Про його зустріч з американським колегою писали і світові ЗМІ.

Низка видань відзначали, що зустріч Зеленського і Байдена стала тріумфом для українського президента, який шукав можливості відвідати Білий дім з моменту свого обрання на посаду.

Так, CNN пише, що зустріч з Джо Байденом стала для Володимира Зеленського кульмінацією декількох років боротьби за те, щоб домогтися візиту в Білий дім і надала українському президенту можливість особисто задати новий тон у відносинах з адміністрацією Байдена.

Крім того, автор тексту додає, що Володимир Зеленський дав зрозуміти: у відносинах зі США він хотів би просунутися вперед і зробити Україну відомою, а не сумно відомою.

А от видання The Daily Star звертає увагу на те, що президент України своїм візитом хотів показати, що прагне підтримки американського колеги у питанні вступу в НАТО. Але Джо Байден дав чітко зрозуміти, що вважає Україну поки не готовою до членства в Альянсі, оскільки для цього потрібно провести ще низку реформ.

Видання Bangkok Post також пише, що президент Зеленський хотів домогтися від США точних термінів вступу України в НАТО і допомоги у протидії російській агресії.

Штати справді продемонстрували свою тверду прихильність суверенітету і євроатлантичним прагненням України. Але Джо Байден дав зрозуміти, що не бачить швидкого шляху для вступу України до НАТО через корупцію в країні.

Тим часом Los Angeles Times зазначає, що Володимир Зеленський намагається налагодити тісніші зв’язки з Вашингтоном. Але видання застерігає, що курс адміністрації Байдена на те, що Америка повинна керуватися власними інтересами і не намагатися переробляти інші країни, може обмежити можливості українського президента.

Зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена стала кульмінацією візиту української делегації у Вашингтон. Президенти України та США розмовляли віч-на-віч понад дві години в Овальному кабінеті Білого дому.

Йшлося про безпекові питання, членство у НАТО, війну на Донбасі та російський газопровід Північний потік-2. Після переговорів Зеленський та Байден оприлюднили спільну заяву щодо стратегічного партнерства між країнами.

Наскільки успішною стала зустріч Зеленського та Байдена та візит українських посадовців до США загалом – читайте у нашому матеріалі.