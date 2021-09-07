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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Онлайн-трансляция заседания Верховной Рады 7 сентября

Верховная Рада

После парламентских каникул 7 сентября в 11.00 открывается шестая сессия Верховной Рады девятого созыва. Онлайн-трансляцию первого пленарного заседания смотрите на Фактах ICTV.

Первый вопрос в плане – утверждение повестки дня шестой сессии, то есть, какие законопроекты будут рассматривать народные депутаты до 21 января 2022 года. Именно до этой даты будет продолжаться текущая сессия парламента.

На сегодняшнее заседание вынесено немало вопросов первого и второго чтения.

Среди них — один определен президентом как неотложный. Это второе чтение законопроекта, предусматривающего внесение соответствующих изменений в статью 29 Бюджетного кодекса Украины в связи с введением налоговой амнистии для украинцев.

Сама процедура будет проходить в течение года — с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022. Она предусматривает однократное добровольное декларирование физическим лицом активов, размещенных на территории Украины или за границей, из которых на момент получения налоги были уплачены не в полном объеме или вообще не оплачены.

Читайте
Открытие шестой сессии и налоговая амнистия: повестка дня Рады на 7 сентября

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