Після парламентських канікул 7 вересня об 11.00 відкривається шоста сесія Верховної Ради дев’ятого скликання. Онлайн-трансляцію першого пленарного засідання дивіться на Фактах ICTV.

Перше питання у плані – затверджнення порядку денного шостої сесії, тобто, які законопроекти розглядатимуть народні депутати до 21 січня 2022 року. Саме до цієї дати триватиме поточна сесія парламенту.

На сьогоднішнє засідання винесено чимало питань першого та другого читання.

Серед них – один визначено президентом як невідкладний. Це друге читання законопроекту, який передбачає внесення відповідних змін до статті 29 Бюджетного кодексу України у зв’язку із запровадженням податкової амністії для українців.

Сама процедура проходитиме протягом року – з 1 вересня 2021 до 1 вересня 2022. Вона передбачає одноразове добровільне декларування фізичною особою активів, розміщених на території України чи за кордоном, з яких на момент отримання податки були сплачені не в повному обсязі або взагалі не сплачені.