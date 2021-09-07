Сегодня, 7 сентября, свою работу начала шестая сессия Верховной Рады девятого созыва.

Она стартовала с согласовательного совета во время которой нардепы обсудили важные вопросы, которые должны быть вынесены на повестку дня.

Осень — это пора тарифов и начало отопительного сезона, отметил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Еще одним важным событием является принятие государственного бюджета на следующий год.

— Осенняя сессия всегда тяжелая, потому что скоро — я надеюсь, до 15 сентября — мы увидим проект бюджета от Кабинета министров. И здесь надо будет консолидированная работа всех комитетов и всех фракций, — отметил Разумков.

Заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал об основных задачах парламента на эту “политическую осень”.

Стефанчук согласился, что основным законопроектом сессии станет бюджет и обратил внимание на еще три важных законопроекта.

— Этот сезон может пройти под знаком так называемых “трех Д”. Децентрализации, деолигархизации и десоветизации украинского законодательства, — отметил Стефанчук.

По словам заместителя председателя Верховной Рады проект закона о децентрализации сейчас уже на финальной стадии подготовки.

— Я знаю, что законопроект, который касается децентрализации, обсудили соответствующие органы местного самоуправления, самоуправляющиеся организации, и я думаю, что он уже будет на финишной прямой, — сказал политик.

Стефанчук призвал нардепов приложить максимальные усилия для того, чтобы принять до конца года антикоррупционную стратегию.

— Вы знаете, что вопрос борьбы с коррупцией — это краеугольный вопрос, касающийся Украины и он всегда стоит на всех международных площадках, — добавил политик.

Напомнил Стефанчук и о том, что осень является периодом отчетов и новых планов. Поэтому дал задание проанализировать, какие планы удалось выполнить в течение года, а какие нет.

Во время этой сессии Верховной Раде нужно рассмотреть и четвертую важную реформу — документ о переформатировании СБУ.

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Сейчас он готовится к рассмотрению во втором чтении. Реформа предполагает разграничение контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности спецслужбы.

Важно и завершение земельной реформы. Речь идет о третьем законе из пакета — №3205-2 про агрокредиты.

Уже не за горами запуск пенсионной реформы, которую Верховная Рада планировала начать осенью.

Планируется рассмотреть проект закона о введении второго накопительного уровня.