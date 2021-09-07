Евакуація з Афганістану

Глава держави Володимир Зеленський привітав українських військових розвідників із професійним святом. Він також наголосив на значенні їхньої роботи під час евакуації людей з Афганістану.

Про це Зеленський написав у Twitter.

– Військові розвідники сьогодні відіграють ключову роль у захисті інтересів і безпеки України. Завдяки їм ми здатні запобігти загрозам і здолати виклики. А після операції з порятунку людей в Афганістані українській воєнній розвідці аплодує весь світ! З Днем військової розвідки! – написав президент.

Військові розвідники сьогодні відіграють ключову роль у захисті інтересів і безпеки України. Завдяки їм ми здатні запобігти загрозам і здолати виклики. А після операції з порятунку людей в Афганістані українській воєнній розвідці аплодує весь світ! З Днем воєнної розвідки ????????! pic.twitter.com/hTzM5brYVg — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 7, 2021

Нагадаємо, Україна евакуювала 700 осіб з Афганістану та посіла восьме місце в рейтингу країн-лідерів Європи за кількістю евакуйованих людей.

Над розробкою операції з евакуації та втіленням її в життя працювало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.