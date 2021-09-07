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Факти / Україна / Політика
Максим Зайченко |

Після операції в Афганістані українській військовій розвідці аплодує весь світ – Зеленський

Евакуація з Афганістану

Глава держави Володимир Зеленський привітав українських військових розвідників із професійним святом. Він також наголосив на значенні їхньої роботи під час евакуації людей з Афганістану. 

Про це Зеленський написав у Twitter. 

– Військові розвідники сьогодні відіграють ключову роль у захисті інтересів і безпеки України. Завдяки їм ми здатні запобігти загрозам і здолати виклики. А після операції з порятунку людей в Афганістані українській воєнній розвідці аплодує весь світ! З Днем військової розвідки! – написав президент.

Нагадаємо, Україна евакуювала 700 осіб з Афганістану та посіла восьме місце в рейтингу країн-лідерів Європи за кількістю евакуйованих людей.

Над розробкою операції з евакуації та втіленням її в життя працювало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Фото: Міноборони

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