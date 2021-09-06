Украина сделает все необходимое для эвакуации своих граждан, которые все еще остаются в Афганистане и хотят его покинуть.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, в конце августа из Кабула эвакуировали всех украинцев, которые на тот момент просили об эвакуации.

— Сегодня складываются новые списки украинских граждан, которые смогли выйти на связь позже. Продолжается работа по подготовке их эвакуации. Сейчас это может быть еще сложнее, чем неделю назад, но Украина сделает все необходимое, — заявил Ермак.

Он добавил, что дополнительные самолеты, которые полетят в Афганистан, уже готовятся.

— Готовятся самолеты для дополнительных рейсов. Президент Украины держит этот вопрос под постоянным контролем, ведь безопасность украинских граждан для него является абсолютным приоритетом, — отметил Ермак.

Напомним, Украина эвакуировала 700 человек из Афганистана и заняла восьмое место в рейтинге стран-лидеров Европы по количеству эвакуированных людей.

Над разработкой операции по эвакуации и воплощением ее в жизнь работало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.