Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Россию все же согласиться на встречу с Зеленским.

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, отвечая на вопрос журналиста о том, согласится ли Украина на встречу, если не будет подниматься тема Крыма.

Четкого ответа на вопрос Кулеба не дал, однако подчеркнул, что то, что Россия “торгуется” — это уже хорошая новость, поскольку ранее в РФ вообще отрицали такую ​​возможность.

— Саммитом Крымской платформы мы показали, что мы о Крыме никогда не забудем … Я убежден, что тема Крыма будет на повестке дня при любых обстоятельствах, — сказал министр.

Также глава МИД вспомнил о преследовании Россией крымских татар в оккупированном Крыму.

По словам Кулебы, Россия сознательно и публично преследует определенную группу людей по этническому признаку.

— С этого начинались геноциды, сначала ты “прессуешь” какую-то группу людей, потом начинаешь убивать. Россию надо останавливать, — подчеркнул министр.

Читайте: Власти России делают все, чтобы Зеленский и Путин не встретились — Кулеба

По мнению политика, Украина имеет ограниченное количество инструментов для воздействия на этот вопрос, однако нужно усиливать международное давление на РФ.

Встреча Зеленского и Путина

Организовать встречу президентов предложил Владимир Зеленский. Он поручил это Офису президента в конце апреля 2021 года.

5 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к встрече с Зеленским, но не видит соответствующего стремления со стороны украинского президента.

По словам Пескова, пока подготовка встречи приостановлена, поскольку украинская сторона хочет поднять тему аннексии Крыма.