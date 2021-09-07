Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Росію все ж таки погодитись на зустріч із Зеленським.

Про це він сказав у ефірі одного з телеканалів, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи погодиться Україна на зустріч, якщо не буде порушуватися тема Криму.

Чіткої відповіді на запитання Кулеба не дав, однак наголосив, що те, що Росія “торгується” – це вже гарна новина, оскільки раніше в РФ взагалі відкидали таку можливість.

– Самітом Кримської платформи ми показали, що ми про Крим ніколи не забудемо… Я переконаний, що тема Криму буде на порядку денному за будь-яких обставин, – сказав міністр.

Також очільник МЗС згадав про переслідування Росією кримських татар в окупованому Криму.

За словами Кулеби, Росія свідомо і публічно переслідує певну групу людей за етнічною ознакою.

– З цього починались геноциди, спочатку ти “пресуєш” якусь групу людей, потім починаєш вбивати. Росію треба зупиняти, – наголосив міністр.

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На думку політика, Україна має обмежену кількість інструментів для впливу на це питання, однак потрібно посилювати міжнародний тиск на РФ.

Зустріч Зеленського і Путіна

Організувати зустріч президентів запропонував Володимир Зеленський. Він доручив це Офісу президента наприкінці квітня 2021 року.

5 вересня прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським, але не бачить відповідного прагнення з боку українського президента.

За словами Пєскова, наразі підготовку зустрічі призупинено, оскільки українська сторона хоче підняти тему анексії Криму.