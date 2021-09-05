Путін хотів би зустрітися з Зеленським – Пєсков

Президент Росії Володимир Путін готовий зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським.

Відповідну заяву в інтерв’ю одному з пропагандистських телеканалів 5 вересня зробив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.

За його словами, Путін підтвердив свій намір зустрітися з українським лідером, проте не побачив такого ж прагнення з боку Зеленського.

Пєсков додав, що підготовку зустрічі заморожено, оскільки президент України хоче підняти питання щодо анексії Криму.

Раніше Зеленський висловив думку, що питання повернення Донбасу Україні майже повністю залежить від рішення Путіна. За його словами, президент РФ знає про це.

Президент України також зазначив, що повернення Криму та Донбасу є лише питанням часу. Тим, хто любить Росію він порадив їхати з тимчасово окупованих територій, оскільки вони ніколи не будуть російськими.

У свою чергу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, что Кремль намагається закрити питання окупації Криму.

Міністр наполіг на тому, що це питання буде вичерпано лише тоді, коли півострів повернеться під контроль України.