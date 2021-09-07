Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков ожидает, что до 15 сентября парламент получит новый проект государственного бюджета на 2022 год.

Об этом Разумков сказал во время согласительного совета перед открытием шестой сессии Верховной Рады.

— Осенняя сессия всегда тяжелая, потому что скоро — я надеюсь, до 15 сентября — мы увидим проект бюджета от Кабинета министров. И здесь нужна будет консолидированная работа всех комитетов и всех фракций, — сказал спикер парламента.

По мнению Разумкова, осенняя сессия будет напряженной, поскольку содержит много вызовов и вопросов.

Политик напомнил, что осень предусматривает решение вопросов с тарифами и подготовкой к отопительному сезону 2021.

Также спикер Верховной Рады обратил внимание на ситуацию с пандемией коронавируса в Украине, которая ухудшается.

Шестая сессия Верховной Рады

7 сентября в 11.00 открывается шестая сессия Верховной Рады девятого созыва. Первое заседание после парламентских каникул смотрите онлайн на Фактах ICTV.

Сначала нардепы рассмотрят повестку дня шестой сессии, которая продлится до 21 января 2022 года. Какие еще законопроекты рассмотрит парламент сегодня, читайте на Фактах ICTV.