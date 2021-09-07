Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков очікує, що до 15 вересня парламент отримає новий проект державного бюджету на 2022 рік.

Про це Разумков сказав під час погоджувальної ради перед відкриттям шостої сесії Верховної Ради.

– Осіння сесія завжди важка, тому що незабаром – я сподіваюсь, до 15 вересня – ми побачимо проект бюджету від Кабінету міністрів. І тут треба буде консолідована робота всіх комітетів і всіх фракцій, – сказав спікер парламенту.

На думку Разумкова, осіння сесія буде напруженою і передбачає багато викликів та питань.

Спікер нагадав, що осінь передбачає розв’язання питань із тарифами та підготовкою до опалювального сезону 2021.

Також речник Верховної Ради звернув увагу на ситуацію із пандемією коронавірусу в України, яка погіршується.

Шоста сесія Верховної Ради

7 вересня об 11.00 відкривається шоста сесія Верховної Ради дев’ятого скликання. Перше засідання після парламентських канікул дивіться онлайн на Фактах ICTV.

Спершу нардепи розглянуть порядок денний шостої сесії, яка триватиме до 21 січня 2022 року. Які ще законопроекти розгляне парламент сьогодні, читайте на Фактах ICTV.