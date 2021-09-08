Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Новые обыски в Крыму: российские силовики задержали бывшего члена Меджлиса

ФСБ

Бывшего члена Меджлиса крымскотатарского народа по Симферопольскому району в оккупированном Крыму Эльдара Менсеитова сотрудники ФСБ России вывезли 8 сентября в неизвестном направлении.

Активиста задержали после незаконных обысков в поселке Молодежное, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По ее данным, и обыски, и задержание Менсеитова связаны с повреждением газопровода в селе Перевальное 23 августа.

За обвинением по тому же делу два дня назад так называемый суд в Крыму арестовал на 60 суток первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла, а также двух братьев — Азиза и Асана Ахтемовых.

Денисова считает, что задержание Менсеитова — это месть оккупантов за то, что 18 июля он свидетельствовал на стороне защиты по так называемому делу Мустафы Джемилева, которого РФ заочно судит якобы за незаконное пересечение границы ее границы и незаконное обращение с оружием.

— Игнорируя требование Международного суда ООН об отмене запрета на деятельность, РФ продолжает практику позорных репрессий против крымскотатарского народа, — подчеркнула омбудсмен.

Читайте
Репрессии за поддержку Крымской платформы: в МИД прокомментировали аресты в Крыму

Фото: Depositphotos

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка