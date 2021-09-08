Верховная Рада Украины поддержала обращение к международному сообществу с призывом не признавать выборы в Государственную думу России, которые будут проводить на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

За проект постановления № 5497 проголосовали 318 народных депутатов.

В обращении нардепы напомнили, что Россия незаконно захватила украинский Крым в марте 2014 года, а в апреле того же года – начала войну против Украины на Донбассе.

В сентябре же 2021 года российские власти организуют выборы в Государственную думу и планируют провести их на территории оккупированного Крыма и города Севастополя. Кроме того, в РФ хотят привлечь к голосованию граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и принудительно получивших российские паспорта.

В своем обращении Верховная Рада призывает международное сообщество:

• применить все возможности, чтобы предостеречь Россию от проведения выборов в оккупированном Крыму и на Донбассе;

• в случае проведения голосования на оккупированных территориях Украины – не признать легитимность выборов в Госдуму РФ;

• ввести санкции против представителей российских органов власти и оккупационной администрации РФ, которые привлекают граждан Украины на оккупированных территориях к выборам в Госдуму, нарушая украинский суверенитет.

Обращение адресовано: к Совету Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН, ОБСЕ, Европейскому Союзу, НАТО, другим международным организациям, парламентским ассамблеям, иностранным парламентам и правительствам.

Выборы депутатов Государственной думы РФ VIII созыва должны состояться в единственный день голосования – 19 сентября 2021 года.