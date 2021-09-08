Верховна Рада України підтримала звернення до міжнародної спільноти із закликом не визнавати вибори в Державну думу Росії, які проводитимуть на окупованих територіях Криму і Донбасу.

За проект постанови № 5497 проголосували 318 народних депутатів.

У зверненні нардепи нагадали, що Росія незаконно захопила український Крим у березні 2014 року, а в квітні того ж року – розпочала війну проти України на Донбасі.

У вересні ж 2021 року російська влада організовує вибори у Державну думу та планує провести їх на території окупованого Криму і міста Севастополя. Крім того, в РФ хочуть залучити до голосування громадян України, які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей і примусово отримали російські паспорти.

У своєму зверненні Верховна Рада закликає міжнародну спільноту:

• застосувати всі можливості, аби застерегти Росію від проведення виборів в окупованому Криму та на Донбасі;

• у разі проведення голосування на окупованих територіях України – не визнати легітимність виборів у Держдуму РФ;

• запровадити санкції проти представників російських органів влади та окупаційної адміністрації РФ, які залучають громадян України на окупованих територіях до виборів у Держдуму, порушуючи український суверенітет.

Звернення адресовано: до Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї ООН, ОБСЄ, Європейського Союзу, НАТО, інших міжнародних організацій, парламентських асамблей, іноземних парламентів та урядів.

Вибори депутатів Державної думи РФ VIII скликання повинні відбутися в єдиний день голосування – 19 вересня 2021 року.