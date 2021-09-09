Оккупанты массово раздают жителям ОРДЛО российские паспорта перед сентябрьскими выборам в Госдуму РФ, сообщает Служба безопасности Украины.

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей так называемая власть по указанию из Кремля массово раздает паспорта РФ. По данным СБУ, это делается, чтобы обеспечить участие украинцев в сентябрьских выборах в Госдуму России.

Делают это с нарушениями норм международного законодательства. С июня 2021 года принудительное получение российского гражданства идет ускоренными темпами.

Украинские спецслужбы выяснили, что в таких паспортах проставляют коды несуществующего подразделения Миграционной службы Ростовской области, а прописка вообще не указывается.

Такие фейковые бумажки не дают права на социальные и пенсионные выплаты от страны-агрессора, поэтому и их владельцев нельзя считать полноценными гражданами РФ.

СБУ также установила, как оккупанты планируют обеспечить высокую явку на выборах за счет таких псевдороссиян: при содействии пропутинской партии Единая Россия привозить жителей ОРДЛО для голосования в приграничные города Ростовской области РФ, или же за счет незаконного онлайн-голосования.

В ОРДЛО перед выборами в Госдуму оккупанты принудительно раздают паспорта РФ / 3 фотографии

Для агитации “паспортизованных” жителей ОРДЛО кураторы открыли много пунктов записи в Единую Россию, работают также многочисленные “инфоцентры” пропутинской партии.

Накануне Верховная Рада поддержала обращение к международному сообществу с призывом не признавать выборы в Госдуму России, которые будут проводить на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

В обращении нардепы напомнили, что РФ незаконно захватила украинский Крым в марте 2014 года, а в апреле того же года — начала войну против Украины на Донбассе.