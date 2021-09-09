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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

В ОРДЛО перед виборами до Держдуми окупанти примусово роздають паспорти РФ

Незаконна паспортизація в ОРДЛО

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей так звана влада за вказівкою з Кремля масово роздає парпорти РФ. За даними СБУ, це робиться, щоб забезпечити участь українців у вересневих виборах до Держдуми Росії.

Роблять це з порушеннями норм міжнародного законодавства. З червня 2021 року примусове отримання російського громадянства йде прискореними темпами.

Українські спецслужби з’ясували, що в таких паспортах проставляють коди неіснуючого підрозділу Міграційної служби Ростовської області, а прописка взагалі не вказується.

Такі фейкові папірці не дають права на соціальні та пенсійні виплати від країни-агресора, тож і їх власників не можна вважати повноцінними громадянами РФ.

СБУ також встановила, як окупанти планують забезпечити високу явку на виборах за рахунок таких псевдоросіян: за сприяння пропутінської партії Единая Россия привозитимуть мешканців ОРДЛО для голосування у прикордонні міста Ростовської області РФ, або ж за рахунок незаконного онлайн-голосування.

Незаконна паспортизація в ОРДЛО
Незаконна паспортизація в ОРДЛО
Незаконна паспортизація в ОРДЛО
Незаконна паспортизація в ОРДЛО
Незаконна паспортизація в ОРДЛО
Незаконна паспортизація в ОРДЛО
В ОРДЛО перед виборами до Держдуми окупанти примусово роздають паспорти РФ / 3 фотографии

Для агітації “паспортизованих” жителів ОРДЛО куратори відкрили багато пунктів запису до Единой Россия, працюють також численні “інфоцентри” пропутінської партії.

Напередодні Верховна Рада підтримала звернення до міжнародної спільноти із закликом не визнавати вибори в Держдуму Росії, які проводитимуть на окупованих територіях Криму і Донбасу.

У зверненні нардепи нагадали, що РФ незаконно захопила український Крим у березні 2014 року, а в квітні того ж року – розпочала війну проти України на Донбасі.

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Нікчемно з точки зору міжнародного права: Кулеба про незаконні вибори в ОРДЛО

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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