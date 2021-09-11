Стало известно, когда СНБО обнародует информацию об использовании украинских недр

Совет национальной безопасности и обороны Украины намерен обнародовать информацию об использовании украинских недр через две недели.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время форума YES Brainstorming 2021, который проходит в Киеве 11 сентября.

В конце июля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым утвердили список из 37 руд и неметаллических полезные ископаемых, имеющих стратегическое значение для Украины.

В марте Совет нацбезопасности и обороны заслушал информацию о недропользователях и методах борьбы с контрафактными подакцизными товарами, которые поступают с временно оккупированных территорий на востоке Украины.

Данилов отмечал, что украинцы не знают, как выдавали лицензии на разработку недр и добывали полезные ископаемые за все время независимости нашей страны. По мнению секретаря СНБО, украинцы “приятно удивятся” когда увидят, кто стал основным владельцем недр.