РНБО розгляне питання банкопаду та відповідальних за нього – Данілов

Рада національної безпеки і оборони України має намір розглянути питання так званого банкопаду та відповідальних за нього осіб.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов під час форуму YES Brainstorming 2021 Києві сьогодні, 11 вересня. За його словами, наступний кейс, який розгляне РНБО – це банкопад.

– Як так сталося, що грошей немає, а додаткові олігархи з’явилися після банкопаду в нашій країні. Це речі, які повинні бути публічними, – заявив Данилов.

Банкопадом називають процес очищення банківської системи, який стався в Україні після Революції Гідності. У 2014-2017 роках Національний банк України змінив вимоги до стійкості банків – з цієї причини понад 80 фінансових установ вивели з ринку.

Західні партнери вирішили підтримати Україну в тяжкі часи та зажадали очистити фінансову систему від деяких установ.

У рамках цього запустили перевірку українських банків, через що сталося так зване очищення банківської системи. Українська гривня послабила свої позиції на ринку, а окупація Криму ще більше погіршила ситуацію.

Фото: РНБО