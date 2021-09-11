Стало відомо, коли РНБО оприлюднить інформацію про використання українських надр

Рада національної безпеки і оборони України має намір оприлюднити інформацію про використання українських надр через два тижні.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час форуму YES Brainstorming 2021, який проходить у Києві 11 вересня.

Наприкінці липня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким затвердили список з 37 руд та неметалевих корисних копалин, що мають стратегічне значення для України.

У березні Рада нацбезпеки і оборони заслухала інформацію про надрокористувачів та методи боротьби з контрафактними підакцизними товарами, які надходять з тимчасово окупованих територій на сході України.

Данілов зазначав, що українці не знають, як видавали ліцензії на розробку надр та добували корисні копалини за весь час незалежності нашої країни. На думку секретаря РНБО, українці “приємно здивуються” коли побачать, хто став основним власником надр.