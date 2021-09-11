Впервые в Украине: Данилов рассказал о женщине-олигархе

В Украине впервые статус олигарха получила женщина.
Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов на полях форума YES.
— По поводу олигархии — это в основном мужское дело, но есть и одна женщина. Вы сразу — кто. Она не одна, — сказал он, не уточнив конкретных имен.
При этом Данилов отметил, что в Украине также есть по меньшей мере два-три олигарха в аграрной сфере, которые накопили состояние благодаря мораторию на продажу земли сельскохозяйственного назначения.
Секретарь СНБО подчеркнул, что таких граждан Украины можно сравнить с так называемыми вежливыми людьми.
Они якобы использовали свои связи и ресурсы, чтобы коррумпировать депутатов Верховной Рады Украины.
— В декабре, скажем так, наши депутаты сказали: нет, олигархи больше не смогут распоряжаться своей собственностью. Она останется в вашей собственности, но распоряжаться ей вам будет запрещено, — заявил Данилов.
Закон о деолигархизации
1 июля Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении законопроект №5599 об олигархах. Его поддержали 275 народных депутатов: представители фракций Слуга народа, Возрождения и частично депутаты группы За будущее.
Альтернативные законопроекты, вопреки регламенту, на заседании парламента рассмотрены не были. В комитете по вопросам евроинтеграции рекомендовали доработать документ, аргументируя это тем, что нынешняя редакция закона противоречит принципам правовой определенности.
Спикер ВР Дмитрий Разумков по просьбе омбудсмена Людмилы Денисовой и четверых оппозиционных депутатских фракций уже направил документ на экспертизу в Венецианскую комиссию. По их мнению, проект закона содержит грубые нарушения, в частности, наделяя президента и СНБО полномочиями, которые не предусмотрены Конституцией. Необходимость доработки документа признал и сам Разумков.