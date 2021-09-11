Вперше в Україні: Данілов розповів про жінку-олігарха

В Україні вперше статус олігарха отримала жінка.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов на полях форуму YES.

– Щодо олігархів – це така чоловіча справа, але є одна жіночка. Ви відразу – хто. Вона не одна, – сказав він, не уточнивши конкретних імен.

При цьому Данілов зазначив, що в Україні також є щонайменше два-три олігархи в аграрній сфері, які накопичили статки завдяки мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення.

Секретар РНБО наголосив, що таких громадян України можна порівняти із так званими ввічливими людьми.

Вони нібито використовували свої зв’язки та ресурси, аби корумпувати депутатів Верховної Ради України.

– У грудні, скажімо так, наші депутати сказали: ні, олігархи більше не зможуть розпоряджатися своєю власністю. Вона залишиться у вашій власності, але розпоряджатися нею вам буде заборонено, – заявив Данілов.

Закон про деолігархізацію

1 липня Верховна Рада України проголосувала у першому читанні законопроект №5599 про олігархів. Його підтримали 275 народних депутатів: представники фракцій Слуга народу, Відродження та частково депутати групи За майбутнє.

Альтернативні законопроекти, всупереч регламенту, на засіданні парламенту розглянуто не було. У комітеті з питань євроінтеграції рекомендували доопрацювати документ, аргументуючи це тим, що нинішня редакція закону суперечить принципам правової визначеності.

Спікер ВР Дмитро Разумков на прохання омбудсмена Людмили Денисової та чотирьох опозиційних депутатських фракцій вже направив документ на експертизу до Венеціанської комісії. На їхню думку, проект закону містить суворі порушення, зокрема, наділяє президента та РНБО повноваженнями, які не передбачено Конституцією. Необхідність доопрацювання документу визнав і сам Разумков.