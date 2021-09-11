Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что передача законопроекта о деолигархизации Венецианской комиссии — правильное решение. По его мнению, заключение даст возможность учесть в дальнейшем возможные недостатки и разработать качественный закон.

Об этом Разумков заявил во время форума YES Brainstorming, который проходит в Киеве 11 сентября. По его мнению, объективность Венецианской комиссии не вызывает никаких вопросов у оппозиции и власти.

Разумков подчеркнул, что заключение может подтвердить желания Украины относительно проведения реформы или учесть возможные недостатки, если они есть. Таким образом закон будет как можно более качественным, соответствовать как Конституции Украины, так и международным принципам.

По его словам, ранее к нему обратились уполномоченная ВР по правам человека и четыре парламентские фракции с просьбой направить законодательную инициативу в консультативный орган при Совете Европы.

Вчера, 10 сентября, глава ВР направил законопроект №5599 в Венецианскую комиссию за заключением. Рада приняла его 1 июля в первом чтении.

Несмотря на регламент, во время заседания не рассмотрели альтернативные законопроекты. В Европейском Союзе порекомендовали доработать законопроект, поскольку, по мнению парламентского комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС, его принятие в нынешней редакции противоречит принципу правовой определенности.