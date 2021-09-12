Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що в Україні слід було б запровадити латиницю замість кирилиці.

Таку заяву він зробив в інтерв’ю Радіо Свобода, відповідаючи на запитання одного зі слухачів.

– Я за. Я вважаю, що це буде одна з фундаментальних речей, що нам треба позбавитися кирилиці і перейти на латиницю, – зазначив секретар РНБО.

Крім того, Данілов поінформував, що виступає за функціонування двох мов в Україні: на його думку, англійська має бути обов’язковою.

– Тому що, якщо ми кажемо про цивілізований світ, то англійська мова – це мова цивілізованого спілкування. І ми маємо розуміти, що англійську мову мають знати всі. Хто вже літні, складно, то це одна справа, а, починаючи з дитячого садочка, у школах це має бути, – пояснив свою позицію секретар РНБО.

Нещодавно спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович озвучив ідею щодо перейменування України на Русь-Україну. На його думку, така ініціатива допоможе відібрати бренд “руських” у Російської Федерації.

Згодом пропозицію Арестовича спробував пояснити член партії Слуга народу Юрій Камельчук. За словами нардепа, ідея щодо перейменування – це тролінг на адресу Росії.

Водночас історик і народний депутат від фракції Європейська Солідарність Володимир В’ятрович зазначив, що ідея про перейменування є шкідливою і негативно вплине на зовнішньополітичне становище України.

Фото: РНБО