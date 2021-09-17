Конструктивный диалог: послы G7 об обсуждении реформирования Высшего совета правосудия

Послы стран Большой семерки (G7) назвали разговор в Офисе президента по реформированию Высшего совета правосудия (ВСП) конструктивным.

Они услышали со всех сторон единодушное стремление провести реформу, добавив, что это историческая возможность создать эффективную и честную судебную систему, которую украинцы требуют и заслуживают.

— Послы G7 были рады присоединиться к сегодняшнему конструктивному диалогу с правительством, парламентом и судебными органами о реформировании Высшего совета правосудия, организованного Офисом президента. Послы призвали Совет судей и всех партнеров Украины обеспечить скорейшее выдвижение экспертов для работы в Совете по этике ВСП, — отметили они в совместном заявлении.

G7 Ambassadors were pleased to join today’s constructive dialogue with government, parliament, & judiciary on reforming the High Council of Justice, hosted by @APUkraine. Ambassadors heard from all parties, including the unanimous ???????? commitment to delivering HCJ reform. 1/3 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) September 16, 2021

Также послы подчеркнули международную поддержку реформирования Высшего совета правосудия в соответствии с законами, принятыми Верховной Радой в июле, которые предусматривают, что высококвалифицированные международные эксперты для Совета по этике будут работать вместе с украинскими коллегами после их назначения.

13 сентября члены Совета судей не смогли избрать членов Этического совета, который будет оценивать доброчестность членов и кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей.

Это значит, что начало нового этапа судебной реформы заблокировано. На ситуацию отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Он поблагодарил международные организации, делегировавшие экспертов конкурсной комиссии, которая будет выбирать членов Высшей квалификационной комиссии судей и Этического совета, и заявил, что не допустит блокировки судебной реформы.