Конструктивный диалог: послы G7 об обсуждении реформирования Высшего совета правосудия

Послы стран Большой семерки (G7) назвали разговор в Офисе президента по реформированию Высшего совета правосудия (ВСП) конструктивным.

Они услышали со всех сторон единодушное стремление провести реформу, добавив, что это историческая возможность создать эффективную и честную судебную систему, которую украинцы требуют и заслуживают.

G7 Ambassadors were pleased to join today’s constructive dialogue with government, parliament, & judiciary on reforming the High Council of Justice, hosted by @APUkraine. Ambassadors heard from all parties, including the unanimous ???????? commitment to delivering HCJ reform. 1/3

— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) September 16, 2021