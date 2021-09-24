Стефанчук исправил неточности в принятом законе о деолигархизации

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук во время заседания парламента 24 сентября исправил неточности в принятом законе о деолигархизации.

Он зачитал изменения в стенограмму заседания 23 сентября, когда нардепы голосовали за закон.

Согласно ч. 2 ст. 55 регламента Верховной Рады, заявляю о необходимости исправления допущенных в стенограмме неточностей в части законопроекта №5599. Подчеркиваю, что во всех случаях на голосование выносились предложения комитета. В связи с этим прошу комитет учесть вышеуказанное при оформлении парламентом текста законопроекта, — заявил первый вице-спикер.

Руслан Стефанчук объяснил, что при рассмотрении законопроекта, зачитывая номера поправок на отклонение, несколько раз пропустил слово тире, поскольку в зале было очень шумно.

Поэтому народные депутаты не отклонили большое количество лишних поправок. Так, комитет предлагал отклонить поправки 162-166, но Стефанчук поставил на отклонение только 162-ю и 166-ю поправку.

24 сентября народный депутат от партии Голос Ярослав Железняк заявил, что закон об олигархах нужно переголосовать. Все потому, что депутаты учли одновременно три поправки (396, 398, 406), которые противоречат друг другу.

В частности, речь идет о правке от спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, которая предусматривает, что лицо признает олигархом Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции (НАПК).

Депутаты также учли первую редакцию закона об олигархах. Там написано, что определять олигарха будет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

23 сентября Верховная Рада приняла закон об олигархах №5599. За проголосовали 279 народных депутатов, против — 54.

Документ предусматривает создание Реестра олигархов, определяет порядок внесения лиц в реестр и его последствия. Решение о признании лица олигархом принимает СНБО на основании представления Кабмина, члена СНБО, НБУ, СБУ или АКУ.

Также законопроект об олигархах предусматривает декларирование публичными служащими контактов с олигархами, которые включены в реестр.

Стоит отметить, что рассмотрение законопроекта №5599 во втором чтении происходило по сокращенной процедуре. И хотя в документ было внесено более 1 200 поправок, они в основном были проигнорированы. На голосование в зале были поставлены лишь 13 поправок, каждая из которых автоматически предопределяла поддержку или отклонение ряда других.

Инициатором законопроекта №5599 является президент Владимир Зеленский.

1 июля Верховная Рада Украины приняла этот документ в первом чтении. На заседании, вопреки регламенту, не были рассмотрены альтернативные законопроекты.

Тогда омбудсмен Людмила Денисова заявила, что закон об олигархах противоречит Конституции, ведь нарушает права и свободы человека. После этого документ предоставили на рассмотрение Венецианской комиссии, чтобы получить экспертное заключение.