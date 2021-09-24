Стефанчук виправив неточності в ухваленому законі про деолігархізацію

Перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук під час засідання парламенту 24 вересня виправив неточності в ухваленому законі про деолігархізацію.

Він зачитав зміни до стенограми засідання 23 вересня, коли нардепи голосували за закон.

– Відповідно до ч. 2 ст. 55 регламенту Верховної Ради заявляю про необхідність виправлення допущених у стенограмі неточностей в частині законопроекту №5599. Наголошую, що у всіх випадках на голосування ставилися пропозиції комітету. У зв’язку з цим прошу комітет урахувати зазначене вище при оформленні парламентом тексту законопроекту, – заявив перший віце-спікер.

Руслан Стефанчук пояснив, що під час розгляду законопроекту, зачитуючи номери поправок на відхилення, кілька разів пропустив слово тире, оскільки в залі було дуже шумно.

Через це народні депутати не відхилили велику кількість зайвих поправок. Так, комітет пропонував відхилити поправки 162-166, але Стефанчук поставив на відхилення тільки 162 і 166 поправку.

24 вересня народний депутат від партії Голос Ярослав Железняк заявив, що закон про олігархів потрібно переголосувати. Все через те, що депутати врахували одночасно три поправки (396,398,406), які суперечать одна одній.

Зокрема, йдеться про правку від спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, яка передбачає, що особу визнаватиме олігархом Національне агенство з питань корупції (НАЗК).

Депутати також врахували першу редакцію закону про олігархів. Там написано, що визначати олігарха буде Рада національної безпеки та оборони (РНБО).

23 вересня Верховна Рада ухвалила закон про олігархів №5599. За проголосували 279 народних депутатів, проти – 54.

Документ передбачає створення Реєстру олігархів, визначає порядок внесення осіб до реєстру та його наслідки. Рішення щодо визнання особи олігархом ухвалює РНБО на підставі подання Кабміну, члена РНБО, НБУ, СБУ або АКУ.

Також законопроект про олігархів передбачає декларування публічними службовцями контактів з олігархами, які є у реєстрі.