Украина готова ко вступлению в НАТО — главнокомандующий ВСУ

Украина вводит все стандарты НАТО и готова ко вступлению по решению Альянса. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

По его словам, Украина разделила руководящие должности в Вооруженных силах Украины (главнокомандующего, руководителя Генштаба и командующего) ради внедрения стандартов НАТО.

Генерал ВСУ отметил, что речь идет о стандартах по вопросам управления, планирования и подготовке. Ранее было известно, что около 300 из них уже ввели.

— Однако этого мало. Чтобы мы стали частью НАТО, необходимо, по моему мнению, политическое решение. Мы уже готовы, — подчеркнул Залужный.

На саммите НАТО подтвердили, что Украина может стать членом Альянса, однако для этого государство должно принять соответствующие реформы.

После встречи главы украинского государства Владимира Зеленского и Джо Байдена президент США также заявил, что в случае введения этих реформ вступлению Украины в НАТО не помешает оккупация восточных территорий Российской Федерацией.