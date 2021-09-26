Україна готова до вступу в НАТО – головнокомандувач ЗСУ

України запроваджує всі стандарти НАТО та готова до вступу за рішенням Альянсу. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

За його словами, Україна розділила керівні посади у Збройних силах України (головнокомандувача, керівника Генштабу та командувача) заради запровадження стандартів НАТО.

Генерал ЗСУ зазначив, що йдеться про стандарти щодо питань управління, планування та підготовки. Раніше було відомо, що близько 300 з них вже запровадили.

– Але цього замало. Щоб ми стали частиною НАТО, необхідно, на мою думку, політичне рішення. Ми вже готові, – наголосив Залужний.

На саміті НАТО підтвердили, що Україна може стати членом Альянсу, проте для цього держава має здійснити відповідні реформи.

Після зустрічі глави української держави Володимира Зеленського та Джо Байдена президент США також заявив, що у разі запровадження цих реформ вступу Україні до НАТО не завадить окупація східних територій Російською Федерацією.