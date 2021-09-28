Массовая российская паспортизация на Донбассе разрушает политическую часть Минских соглашений. Об этом заявил политолог Владимир Фесенко в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

— На мой взгляд, массовая паспортизация разрушает политическую часть Минских соглашений. О каких переходных выборах может идти речь, если там значительная часть населения будет иметь российские паспорта? Они это (выдачу паспортов РФ, — Ред.) начали делать еще весной 2019 года, а сейчас есть новая инициатива. Это тоже может быть поводом для персональных санкций, — отметил политолог.

По словам Фесенко, власти РФ уже хотят предоставить облегченный режим получения российского гражданства носителям русского языка — это новая инициатива Кремля.

— Поэтому я думаю, что к этому вопросу стоит проявлять большую активность и в персональных санкциях, и переговорах, — добавил эксперт.

Политолог отметил, что вопрос массовой российской паспортизации на Донбассе — это принципиально вопрос, о котором надо больше и жестче говорить на переговорах в Трехсторонней контактной группе и в Нормандском формате.

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и Крыма оккупанты принудительно раздавали паспорта РФ, чтобы обеспечить участие украинцев в сентябрьских выборах в Госдуму РФ.

По данным секретаря СНБО Алексея Данилова, на временно оккупированных территориях российские паспорта получили около 740 тыс. граждан Украины.

С 17-го по 20 сентября в РФ продолжались парламентские выборы. Конституционное большинство получила пропутинская партия Единая Россия (351 место в Госдуме).

В то же время Верховная Рада Украины 22 сентября признала российские выборы незаконными, а саму Госдуму — нелегитимной.

Известно, что в Ростовскую область на голосование бесплатно свозили жителей временно оккупированных районов Донбасса. По данным российских властей, на выборах проголосовали более 150 тыс. жителей оккупированных территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что выдача паспортов РФ украинским гражданам — доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву.