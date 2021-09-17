На тимчасово окупованих українських територіях російські паспорти отримали до 740 тисяч громадян України.

Про це розповів сьогодні на брифінгу за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони України секретар РНБО Олексій Данілов.

– Статистика є різною. У нас є цифра 630 тисяч. І є цифра 740 тисяч. Йдеться про тих, хто подають заявки (на паспорт РФ, – Ред.). Дуже багато людей подають заявки, а потім не їдуть оформлювати цей паспорт. У них там ціла туристична індустрія: вони не всім видають паспорти на території окупованих Донецької та Луганської областей, а вивозять частину людей в Ростовську область, – зазначив Данілов.

Водночас він уточнив, що на сьогодні темпи видачі російських паспортів на окупованих територіях дещо уповільнилися.

Російську паспортизацію громадян України секретар РНБО порівняв із ситуацією під час Другої світової війни.

– Вони отримують ці “аусвайси”, як за часів Другої світової війни (“аусвайс” під час німецької окупації України – видане окупантами посвідчення особи, – Ред.). Гітлер їх видавав, щоб людина виживала. Такі самі “аусвайси” видають сьогодні на території Донецької та Луганської областей, їх свого часу дуже багато видали в Криму. Справа в тому, що людина не має можливостей для існування в деяких випадках, якщо в неї немає цього документа, – пояснив Данілов.

За його словами, мешканці окупованих територій часто не можуть працевлаштуватися або отримати медичну допомогу без паспорта РФ.

Нагадаємо, відсьогодні розпочалися вибори до Держдуми Росії. Російська влада організувала їх також на території окупованого Криму і міста Севастополя.

Крім того, в РФ вирішили залучити до голосування громадян України, які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей і примусово отримали російські паспорти.

8 вересня Верховна Рада ухвалила звернення до міжнародної спільноти із закликом не визнавати вибори в Державну думу Росії. Нардепи закликали запровадити санкції щодо причетних до порушень осіб.