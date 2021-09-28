Украинская делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы призвала Европу отказаться от запуска российского газопровода Северный поток-2 и уменьшить зависимость от газа РФ.

Об этом сообщил член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, в Парламентской ассамблее распространяют информационные флаеры об опасности российского проекта не только для Украины, но и для будущего Европы.

Среди них — выбросы метана (парникового газа, влияющего на изменение климата), убытки, нанесенные экологии, увеличение зависимости Европы от российского газа и продолжение агрессии во всем мире на деньги, полученные от продажи газа.

— На деньги, полученные с газа, Россия продолжает убивать украинцев и заниматься агрессией во всем мире, — подчеркнул член украинской делегации в ПАСЕ.

27 сентября российскую делегацию не пустили на Парламентскую ассамблею Совета Европы. В этот день началась осенняя сессия ПАСЕ во Франции.

По данным СМИ, делегацию РФ не пустили из-за Covid-иммунизации российским препаратом Спутник V, который не признала Европа. К тому же Российская Федерация сейчас находится в красной зоне из-за значительного распространения коронавируса на территории страны.