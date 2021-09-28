Українська делегація Парламентської асамблеї Ради Європи закликала Європу відмовитися від запуску російського газопроводу Північний потік-2 та зменшити залежність від газу РФ.

Про це повідомив член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

За його словами, у Парламентській асамблеї поширюють інформаційні флаєри про небезпеку російського проекту не лише для України, але й майбутнього Європи.

Серед них – викиди метану (парникового газу, що впливає на зміну клімату), збитки, які завдають екології, збільшення залежності Європи від російського газу та продовження агресії в усьому світі на гроші, отримані після продажу газу.

– На гроші, отримані з газу, Росія продовжує вбивати українців та займатися агресією в усьому світі, – наголосив член української делегації в ПАРЄ.

27 вересня російську делегацію не пустили на Парламентську асамблею Ради Європи. В цей день розпочалася осіння сесія ПАРЄ у Франції.

За даними ЗМІ, делегацію РФ не пустили через Covid-імунізацію російським препаратом Спутник V, який не визнала Європа. До того ж Російська Федерація наразі перебуває у червоній зоні через значне поширення коронавірусу на території країни.