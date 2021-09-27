Делегацию РФ не пустили на сессию ПАСЕ из-за вакцинации Спутником

Российская делегация не приехала на Парламентскую ассамблею Совета Европы из-за вакцинации препаратом Спутник V. 27 сентября осенняя сессия ПАСЕ стартовала в городе Страсбург, что во Франции.

Дело в том, что в Европе не признана российская вакцина от коронавируса Спутник V. Кроме того, Россия сейчас находится в красной зоне по ситуации с Covid-19.

Российские дипломаты получили от французских властей предписание, в связи с этим они могут свободно передвигаться только между зданием ПАСЕ и отелем.

Поэтому представители России примут участие в осенней сессии в формате онлайн несмотря на то, что они заранее прилетели во Францию.

На сессии ПАСЕ планируют обсудить выборы судей ЕСПЧ, изменение климата и миграцию, оценить выборы в ряде стран.

Делегации стран также будут дискутировать о ситуации в Афганистане, армяно-азербайджанском конфликте и кибербезопасности.

Украина подала запрос на проведение дебатов о преследовании коренных народов в Крыму со стороны России.

Читайте:

Источник: Эхо Кавказа