Кабмин уволил главу Миграционной службы и назначил нового исполняющего обязанности

Исполнять обязанности главы Государственной миграционной службы Украины временно будет Наталья Науменко. Соответствующее решение принял Кабинет министров.

— Возложить временно, до назначения в установленном порядке, исполнение обязанностей главы Государственной миграционной службы Украины на первого заместителя Науменко Наталью Николаевну, — говорится в распоряжении №1168-р.

Наталья Науменко заменит на посту Максима Соколюка. Он возглавлял Государственную миграционную службу с января 2015 года. В то же время Наталья Науменко до назначения занимала должность первого заместителя главы Государственной миграционной службы Украины.

Но изменения в руководстве миграционной службы не единственные, которые ожидаются во властных кругах в ближайшее время. Уже длительное время в украинском политикуме обсуждают ротации в самом Кабинете министров.

Так, в начале сентября глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что в правительстве могут заменить трех-четырех министров. По его словам, переговоры с потенциальными кандидатами на их должности начали проводить еще полтора месяца назад.

Позже премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал эту информацию, отметив, что у него претензий к членам Кабмина нет.

Но на днях Давид Арахамия анонсировал, что кадровые ротации в правительстве могут произойти в первой декаде октября этого года.

Фото: ГМС