Кабмин уволил главу Миграционной службы и назначил нового исполняющего обязанности

Исполнять обязанности главы Государственной миграционной службы Украины временно будет Наталья Науменко. Соответствующее решение принял Кабинет министров.
— Возложить временно, до назначения в установленном порядке, исполнение обязанностей главы Государственной миграционной службы Украины на первого заместителя Науменко Наталью Николаевну, — говорится в распоряжении №1168-р.
Наталья Науменко заменит на посту Максима Соколюка. Он возглавлял Государственную миграционную службу с января 2015 года. В то же время Наталья Науменко до назначения занимала должность первого заместителя главы Государственной миграционной службы Украины.
Но изменения в руководстве миграционной службы не единственные, которые ожидаются во властных кругах в ближайшее время. Уже длительное время в украинском политикуме обсуждают ротации в самом Кабинете министров.
Так, в начале сентября глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что в правительстве могут заменить трех-четырех министров. По его словам, переговоры с потенциальными кандидатами на их должности начали проводить еще полтора месяца назад.
Позже премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал эту информацию, отметив, что у него претензий к членам Кабмина нет.
Но на днях Давид Арахамия анонсировал, что кадровые ротации в правительстве могут произойти в первой декаде октября этого года.
Фото: ГМС